Kartal transferde atağa kalktı... Tyler Boyd'a imza attıran, Atınç Nukan'la da söz kesen Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Vitor Hugo'nun transferini de büyük oranda bitirdi. Kartal, 28 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanması için kulübü Fiorentina ile 1.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.

SOL STOPERDE OYNUYOR

Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı savunma oyuncusuna ise senelik 2.5 milyon Euro ödeyecek. Kartal'ın her konuda anlaşma sağladığı Hugo'nun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Sol ayaklı olan ve sol stoperde oynayan Hugo'nun transferinin bitirilmesinin teknik direktör Abdullah Avcı tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: Takvim