Beşiktaş'ın bir süre önce gündemine gelen Eliaquim Mangala'nın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, 28 yaşındaki stoperi takımın Hong Kong kampına dahil etmedi. Geçtiğimiz sezonu Everton'da geçiren Fransız yıldızı yeni sezonda düşünmeyen Guardiola, kararını kulüp yetkililerine iletti. Manchester City yönetimi ise 1 yıllık sözleşmesi olan Mangala'dan kendisine takım bulmasını isterken bonservisinde kolaylık sağlanacağı belirtildi. Vitor Hugo transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda, Orman ve Avcı görüşmesinden çıkacak sonuca göre Mangala için girişimler başlayacak.

(Sabah)