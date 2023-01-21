Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş , çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da bulmuştu. Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza atmak için sabaha karşı İstanbul'a geldi.





GECİKMELİ OLARAK ÇIKIŞ YAPTI

Vincent Aboubakar'ın uçağı havaalanına indikten sonra Kamerunlu yıldız, uzunca bir süre vize işlemlerinden kaynaklı beklemek durumunda kaldı. Saat 05:30'da havaalanından çıkan Vincent Aboubakar, kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları selamladı. Taraftarlara imza dağıtan golcü oyuncu, daha sonra araçla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki futbolcuyu yarın Kayserispor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeye çalışacak. Yıldız forvetin Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanı kafilesinde yer alması ve mücadelede görev yapması bekleniyor. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

















3. KEZ BEŞİKTAŞ'TA!

Başarılı santrfor, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig’de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş’ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi. Aboubakar ile Beşiktaş’ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. 30 yaşındaki golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.

Siyah-Beyazlılar’ın transferinde mutlu sona ulaştığı Vincent Abobakar, Kara Kartal’la 3,5 yıllık anlaşma sağladı.





İlgili Haberler Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer yarışı! O isim için devredeler





15 YIL SONRA ZAFERİ GETİRDİ

Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nda 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, bu şekilde adını Siyah-Beyazlı kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı. Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın Kadıköy’de Fenerbahçe ’yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlılar’ın 15 yıl sonra deplasmanda Sarı-Lacivertliler’i yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla toplam 67 maçta 35 gol ve 9 asistlik performans sergileyip Süper Lig’de 2 defa şampiyonluk yaşadı.

SÜRECİ CRİSTİANO RONALDO UZATTI

Siyah-Beyazlılar, süreci hızlandırmak için Aboubakar’ın Al Nassr’daki alacağının bir kısmını ödemeyi önermiş ancak oyuncudan, ‘Tüm parayı imza parası olarak verin’ teklifine olumsuz yanıt vermiş ve beklemeyi tercih etmişti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı degil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” diyerek beklentisini dile getirmişti.

Aboubakar'ın garanti ücret olarak 2.5 milyon Euro artı 500 bin Euro da performans bonusu alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllığına imza attıracak.

BEKLENEN OLDU

Teknik direktör Şenol Güneş’in bir an önce kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu, Al-Nassr ve Al-Hilal kadrosundan 11’er oyuncunun PSG’ye karşı oynayacağı gösteri maçının kadrosunda yer almamıştı. Bu olay, Aboubakar’ın tam da Beşiktaş’ın beklediği gibi bu hafta içerisinde Arabistan ekibi Al Nassr’la yollarını ayıracağı düşüncesini destekler nitelikte bir gelişme olmuştu.

Bu gece ise Al Nassr, Aboubakar ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.







