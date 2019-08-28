Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferi için görüşmelere başladı!

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası santrfor mevkiine takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katabileceği konuşuluyordu. Portekiz basını, Kamerunlu futbolcuyla ilgili olarak Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir habere yer verdi.

Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesinin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Porto'da altıncı forvet konumuna gerileyen ve geçtiğimiz günlerde B takımıyla maça çıkan 27 yaşındaki forveti kiralamak görüşmelerde bulundu. Mevcut kontratı 2021 yazında sona erecek olan Abou'nun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



