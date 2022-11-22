Süper Lig'de devre arasında da dev takımlar arasında transfer yarışı izleyeceğiz gibi görünüyor.

Şenol Güneş yönetiminde eksik bölgelere takviye yapacak olan Kartal, devre arası için listede belirlenen isimlerle görüşmeye başladı. Valentin Rosier'in performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı Fransız futbolcunun hem performansını artırmak hem de alternatif bir isme sahip olmak adına görüşmelere başlayacak.

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AVCI'NIN DA HEDEFİNDE

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği gibi gidemiyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan ancak henüz beklenen oyunu sergileyemeyen bordo mavililer de devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor.

Sağ bekte bulunan Stryger Larsen'in performansından memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda Danimarka ile mücadele edecek yıldız futbolcunun hem sakatlanma ihtimalini düşünerek hem de ona bir alternatif ismi kadrosunda bulundurmak adına o bölgeye transfer istediğini yönetime iletti.





TRANSFER YARIŞI

Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, bu doğrultuda aynı isim üzerinde yoğunlaştılar: Kayserispor forması giyen Onur Bulut.

Takvim'de yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen ve Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alıyor. İki kulüp arasında transferde ciddi bir rekabet yaşanıyor.





BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TRANSFERİNİ İSTİYOR

Şenol Güneş yönetimideki Beşiktaş'ın Valentin Rosier, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'un da Stryger Larsen ile rekabet edecek ve takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. 1.79 boyunda ve 28 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon Kayserispor'da 14 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat için iyi bir alternatif arayan Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri formda oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Almanya vatandaşlığı da bulunan Onur Bulut'a 3 milyon euro değer biçiliyor. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada oynayabilmesi futbolcuyu cazip kılıyor.

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