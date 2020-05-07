Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
İki kulübün paylaşımı şöyle;
BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
TRABZONSPOR
"Değerli Fenerbahçe Ailesi,
Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."