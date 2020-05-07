Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

07 Mayıs 2020, Perşembe 22:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Bir çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

İki kulübün paylaşımı şöyle;

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR

"Değerli Fenerbahçe Ailesi,

Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."


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