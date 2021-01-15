MENÜ

Beşiktaş ve Trabzonspor, Gaich için devrede

Yaz transfer döneminde de ismi birçok Türk takımı ile anılan Adolfo Gaich'in o dönemde transfer olduğu CSKA Moskova'dan ayrılacağı ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un Gaich için devrede oldukları ifade edildi.

15 Ocak 2021, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş ve Trabzonspor, Gaich için devrede

Süper Lig'in iddialı ekipleri Adolfo Gaich'in peşini bırakmıyor. Yaz transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan Adolfo Gaich, o dönemde transfer olduğu Rus ekibi CSKA Moskova ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

Gazete.ru'nun haberine göre Gaich, toplam 18 maçta sadece 1 gol atarak Rus ekibi CSKA Moskova'da beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak birkaç hafta içinde takımdan ayrılabileceği belirtilen Gaich için Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede oldukları aktarılıyor. 

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Maxim bombası!


Sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer olan 21 yaşındaki Arjantinli forvet ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in de ilgilendiği aktarılmakta. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...