Beşiktaş ve Trabzonspor, Gaich için devrede

Süper Lig'in iddialı ekipleri Adolfo Gaich'in peşini bırakmıyor. Yaz transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan Adolfo Gaich, o dönemde transfer olduğu Rus ekibi CSKA Moskova ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Gazete.ru'nun haberine göre Gaich, toplam 18 maçta sadece 1 gol atarak Rus ekibi CSKA Moskova'da beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak birkaç hafta içinde takımdan ayrılabileceği belirtilen Gaich için Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede oldukları aktarılıyor.





Sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer olan 21 yaşındaki Arjantinli forvet ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in de ilgilendiği aktarılmakta.