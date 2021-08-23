Beşiktaş ve Trabzonspor arasında Umut Meraş yarışı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı transfer etmek istediği gündemde. Detaylar haberde...

Umut Meraş transferi için Le Havre'nin beklentisi

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş, sol bek pozisyonuna transfer yapacak. Le Havre, Umut Meraş için 1.5 milyon Euro istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler ise devam ediyor.

Trabzonspor 'un da gündeminde

Milli futbolcu Umut Meraş, teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuya 900 bin Euro teklif etti. Kulüpler arasındaki görüşmeler sonrasında 2 milyon Euro olan bonservis bedeli 1.5 milyon Euro'ya kadar indi. Ayrıca oyuncunun da 1.5 milyon Euro yıllık kazanç beklentisi var.

Geçen sezonki performansı

Umut Meraş bu sezon Le Havre ekibinde 4 maçta 340 dakika süre aldı. Geçen sezon ise 34 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı. Meraş, Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Boluspor formalarını da terletmişti.

Sözleşme durumu

1.78 boyundaki Umut Meraş'ın, kulübü Le Havre ile olan kontratı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla son bulacak. Futbolcu sol bek dışında sol açık mevkisinde de görev alabiliyor. (Ajansspor)