Beşiktaş ve Trabzonspor arasında flaş takas!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve yüksek maaşı nedeniyle gönderilmek istenen Burak Yılmaz için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlılar, golcü futbolcuya karşılık bordo mavililere Oğuzhan Özyakup'u önerdi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Trabzonspor arasında flaş takas!

Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, yıllık maaşının yanı sıra yaptığı sözleşme gereği Trabzonspor’un her puanından 12 bin 500 euro prim alıyor. Kasım ayında teknik heyet ve taraftarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, yattığı yerden cebini ekstradan doldurmaya devam ediyor.

OĞUZHAN TAKASI

Burak Yılmaz kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor, 10 puan topladı. Fırtına’nın kazandığı puanlar nedeniyle Kral, tam 125 bin euro yani 750 bin TL’den fazla gelir elde etti. 33 yaşındaki oyuncunun garanti ücreti de hesaba katılınca şu ana kadar 3 milyon TL civarında para kazandı. Bu büyük yükten kurtulmak isteyen Trabzonspor, devre arasında Burak’ı satacak. Beşiktaş’ın istediği oyuncu için Oğuzhan Özyakup’la takası düşünülüyor.

Kaynak: Güneş

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