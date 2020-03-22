Beşiktaş ve TOFAŞ'ta durum stabil!
Fenerbahçe takımının corona virüs teması sonrası karşılaştığı rakipleri arasında yer alan Beşiktaş ve TOFAŞ’tan açıklama geldi. İki kulüp de oyuncular, idari ve teknik ekipte herhangi bir Kovid-19 belirtisinin yaşanmadığını söyledi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımın’nın tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın koronavirüsüyle ilk teması, 28 Şubat’ta İspanya’da oynanan Valencia maçında olabileceği belirtildi. Bunun üzerine gözler; Sarı- Lacivertliler’in o tarihten sonra özellikle de Türkiye Süper Lig’de karşı karşıya geldiği rakiplerine çevrildi. Kanarya, 8 Mart’ta Beşiktaş’la, 1 Mart’ta Afyon’la ve ligde alınan erteleme kararı öncesi de son olarak 15 Mart’ta TOFAŞ’la karşılaşmıştı. Bu 3 takımın 2’sinden koronavirüsyle ilgili açıklama yapıldı.
‘Belirti gösteren kimse yok’
Kovid-19 vakalarının Avrupa’da görülmeye başlandığı andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Beşiktaş Kulübü, “13 gün önce ahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe’nin bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı’mızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz” açıklamasını yaptı.
Tolga Öngören: Beklemedeyiz
TOFAŞ’ta konuyla ilgili genel menajer Tolga Öngören açıklama yaptı: “Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın (Bugün) maçtan sonraki 8’inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa’ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk”