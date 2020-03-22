Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımın’nın tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın koronavirüsüyle ilk teması, 28 Şubat’ta İspanya’da oynanan Valencia maçında olabileceği belirtildi. Bunun üzerine gözler; Sarı- Lacivertliler’in o tarihten sonra özellikle de Türkiye Süper Lig’de karşı karşıya geldiği rakiplerine çevrildi. Kanarya, 8 Mart’ta Beşiktaş’la, 1 Mart’ta Afyon’la ve ligde alınan erteleme kararı öncesi de son olarak 15 Mart’ta TOFAŞ’la karşılaşmıştı. Bu 3 takımın 2’sinden koronavirüsyle ilgili açıklama yapıldı.

‘Belirti gösteren kimse yok’

Kovid-19 vakalarının Avrupa’da görülmeye başlandığı andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Beşiktaş Kulübü, “13 gün önce ahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe’nin bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı’mızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz” açıklamasını yaptı.

Tolga Öngören: Beklemedeyiz

TOFAŞ’ta konuyla ilgili genel menajer Tolga Öngören açıklama yaptı: “Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın (Bugün) maçtan sonraki 8’inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa’ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk”