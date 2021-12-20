Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyamayan Beşiktaş ve Galatasaray , Kolombiyalı golcü Julián Quiñones ile ilgileniyor.

Julián Quiñones listede

FM State Of Mind sitesinde yer alan haberlere göre; hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın, Meksika Ligi takımlarından Atlas Guadalajara takımında kiralık olarak forma giyen Julián Quiñones'i transfer etmek istediği belirtildi.

Teklif yapıldı

Haberde, iki İstanbul ekibinin 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet için menajerler aracılığıyla kulübüne teklif yaptığı ayrıca oyuncuya Yunanistan, Rusya ve Hollanda'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi.

Bu sezonki performansı

Öte yandan, bonservisi Tigres'te olan golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.

Ajansspor







