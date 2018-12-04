TFF.org'da yer alan açıklama şu şekilde:﻿﻿

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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