Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya: Transfer savaşı

Süper Lig'de 12 Ocak'ta transfer dönemi resmen başladı. Kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Skorer'in edindiği bilgiye göre Beşiktaş 'ın resmi teklif yaptığı yıldız oyuncu için ezeli rakip Galatasaray da devreye girdi.





UĞUR ÇİFTÇİ TRANSFERİNDE PÜRÜZ

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna yerli bir sol bek almak için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştı. 30 yaşındaki sol beke karşılık 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i vermeyi kabul ederken, Taşdemir konusunda pürüz çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncu ile Sivasspor arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray, bu sezon 5 asist üreten deneyimli sol bekin transferini açıklayabilmek için Emre Taşdemir'in Yiğido ile anlaşmasını bekliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi göndermeyiz" ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR YOLCU

6 milyon euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp, 19 yaşındaki yeteneği kadrosunda görmek istiyor.





Oyuncunun yabancı statüsünde olması nedeniyle süre vermekte zorlanan sarı-kırmızılılar, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakmış durumda.

OKAN BURUK'TAN BOEY'İN GİDİŞİNE VETO

Bu sezon sağ kanattaki performansıyla değerini artıran ve Avrupa ekiplerinin radarına takılan Sacha Boey'e, Galatasaray yönetiminden vize çıkmadı. Okan hocayla yapılan mini transfer zirvesi sonrası, Fransız sağ bekin sezon sonuna kadar mutlaka kadroda tutulmasına karar verildi. Kulübün "Hayır" diyemeyeceği astronomik bir teklif gelmemesi durumunda,





Boey'in satılmaması planlanıyor. Transfere sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcuyla da hem yöneticilerin hem de teknik ekibin görüşerek muhtemel bir motivasyon kaybını önlemeye çalışacağı öğrenildi.

HADZIAHMETOVIC İÇİN G.SARAY DA DEVREDE

Konyaspor'un gözdesi Amir Hadziahmetovic ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Beşiktaş ve İngiltere Championship ekibi Burnley'in resmi teklif yaptığı Boşnak oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.

BURNLEY BİR ADIM ÖNDE

Yeşil-beyazlı ekibe 4 milyon euro artı bonus teklifini sunan İngiliz ekibi, yarışta bir adım önde. Konyaspor, Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddetti. Transferde kararlı olan siyah-beyazlı kulübün bonservis bedelini artıracağı ve bir oyuncu önereceği öğrenildi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istediği deneyimli orta saha oyuncusu için teklif hazırladığı bildirildi.

G.SARAY SEZON SONU İÇİN DÜŞÜNÜYORDU AMA...

Eski teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde yer alan Hadziahmetovic'i sezon sonu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş ve Burnley yıldız oyuncuya talip olunca transfer için elini çabuk tutma kararı aldı. Teklifin kısa zaman içinde Konyaspor yönetimine iletilmesi bekleniyor.





10 GOLE KATKI SUNDU

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Boşnak oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. (Skorer)