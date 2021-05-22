Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez transfer piyasasında rekabet halindeler. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan ile ilgilendikleri belirtildi.

Hollanda'dan FeanOnline'ın haberine göre NEC'te oldukça iyi bir sezonu geride bırakan Elayis Tavşan için Heerenveen bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu aktarıldı.

İşte bonservisi

NEC Nijmegen, geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı 20 yaşındaki başarılı oyuncusunu bırakmak istemiyor. NEC'in transfer adına 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, bu sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.



