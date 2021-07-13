Beşiktaş ve Galatasaray, Ben Romdhane transferinde de karşı karşıya!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu adına büyük bir yarış veren Beşiktaş ve Galatasaray 'ın rekabeti transfer döneminde de devam ediyor. Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes gibi isimlerin transferinde karşı karşıya oldukları belirtilen Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu kez de Esperance Tunis'ten Mohamed Ali Ben Romdhane'nin transferi adına rekabet halinde oldukları ifade edildi.

Foot Mercato'nun haberine göre 21 yaşındaki yıldız, Esperance forması altında sergilediği performansla birçok önemli takımın dikkatini çekmiş durumda. Bu sezon Tunus ekibiyle çıktığı 35 maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyen Ben Romdhane'nin bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Ben Romdhane için yoğun ilginin Türkiye ve Fransa'dan geldiği aktarılırken Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendikleri ifade edilmekte. Fransa'dan öncelikle Lyon ve Lille, orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak isterlerken birçok Fransız ekibinin de devrede olduğu belirtilmekte.



