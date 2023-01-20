Süper Lig’de ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray ’ın şimdi yeni bir transfer hedefi konusunda karşı karşıya geldikleri belirtilmekte.

TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENME SONRASI TOPLANTI

Kara Kartal'da Ankaragücü yenilgisi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası defterinin son 16'da kapanması moralleri bozdu. Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'da yönetim mevcut durumdan memnun değil. Özel işleri nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Ankaragücü yenilgisinin ardından küplere bindiği ve ayağının tozuyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

KADRO DIŞILAR GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın patronunun, hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de teknik direktör Şenol Güneş'i toplantıya çağırdığı, takım ile ilgili ayrıntılı bir rapor ve gidecek kalacak isimlerin net bir şekilde masasında olmasını istediği belirtildi. Bu toplantıyla birlikte takım içerisinde kadro dışıların da gündeme gelebileceği ve radikal kararların alınabileceği de kaydedildi

KARTAL'DAN SHELVEY HAMLESİ

Golcü konusunu çözüme kavuşturan Kara Kartal, orta sahadaki kalite eksikliğini de yine yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Dele Alli'nin yeniden Everton'a dönmesi beklenirken yine İngiltere'den bir yıldızın getirilmesi amaçlanıyor.

Bu isim de Newcastle United'lı Jonjo Shelvey... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu için temaslar başlarken ilk görüşmelerin olumlu geçtiği gelen haberler arasında.

OKAN BURUK İLE ERDEN TİMUR ARASINDA TRANSFER ZİRVESİ

Özellikle sol bekte Emre Taşdemir ve orta sahada Midtsjö'nün ortaya koydukları oyun, bu iki bölgeye transferi zorunlu kılıyor. Maçtan sonraki basın toplantısında da transfer mesajları veren teknik direktör Okan Buruk'un, Erden Timur'la bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

GÜNDEMDE BOOMEN VAR

Galatasaray'ın orta saha transferi doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Branco van den Boomen. Sarı-Kırmızılılar, bonserviste indirime gitmeyen Toulouse'a, "Temmuzda bedavaya alırız" resti çekse de Hollandalı futbolcunun aciliyeti nedeniyle temaslar yeniden başlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı çok istediğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.

SOLA SON ADAY OMAR CAMPOS

Scout ekibi tarafından önerilen ve Okan Buruk'tan tam not alan 20 yaşındaki Meksikalı sol bek Omar Campos için Galatasaray kesenin ağzını açtı. Cim Bom, bonservisi cep yakan genç yeteneği geleceğe yatırım olarak düşünüyor.

Aslan sol bek transferinde hareketli günler yaşıyor. Bir yandan yerli takviyesi doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan scout ekibinin önerdiği isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu oyunculardan biri de Omar Campos. Meksika Ligi'nde Santos Laguna takımının formasını giyen 20 yaşındaki Campos, teknik direktör Okan Buruk'tan tam not almış durumda. Bonservis bedeli yüksek olan Meksikalı futbolcu, Galatasaray cephesinde tıpkı Nelsson ve Boey gibi geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.

Omar Campos, hızı, tekniği ve özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Menajeriyle de görüştüler

Sarı-Kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olduğu ve mutabakat sağladığı da gelen haberler arasında. Santos Laguna ile bonservis konusunda anlaşmaya varılması halinde transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

HADZIAHMEOVIC YARIŞI SÜRÜYOR

Konyaspor'un gözdesi Amir Hadziahmetovic ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Beşiktaş ve İngiltere Championship ekibi Burnley'in resmi teklif yaptığı Boşnak oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Konyaspor'un Boşnak orta sahasını para + takas formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un yönetimden bu transferi özellikle istediği gelen haberler arasında.

Burnley bir adım önde

Yeşil-beyazlı ekibe 4 milyon Euro artı bonus teklifini sunan İngiliz ekibi, yarışta bir adım önde. Transferde kararlı olan siyah-beyazlı kulübün bonservis bedelini artıracağı ve bir oyuncu önereceği öğrenildi.

YENİ HEDEF İTALYA'DAN

Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez transferde yeni bir hedef konusunda karşı karşıyalar. İki kulübün de İtalya'da Sampdoria forması giyen Omar Colley'nin peşinde oldukları belirtildi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Tuttomercatoweb, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Omar Colley transferi için Sampdoria ile temaslara başladıklarını belirtti. Oyuncuyla ilgili bilgi alındığı ifade ediliyor.

EN CİDDİ TALİP SALERNITANA

Cremonese, Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Premier Lig'den de ilgi olduğu belirtilen Omar Colley için en ciddi talibin bir başka Serie A ekibi Salernitana olduğu ifade ediliyor. Fakat şu an için şartların onlara uyup uymadığı netleşmiş değil.

İŞTE SAMPDORIA'NIN ŞARTLARI

Sampdoria, oyuncusunun kiralık olarak gidişine izin vermiyor. Kiralama anlaşmasının sadece zorunlu satın alma opsiyonu ile kabul göreceği ifade edilmekte. Onun dışında Sampdoria, oyuncusunun ara transfer döneminde bonservis ile satışına sıcak bakıyor. Bu doğrultuda talep edilen tutar da belirlenmiş durumda. İtalyan ekibi, Colley için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etmekte.