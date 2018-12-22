Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Trezeguet savaşı!

Kaısımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet'nin menajeri D’avila, iki İstanbul kulübünden teklif aldıklarını açıkladı. Bu takımların Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu ortaya çıktı. Ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı yaşanacak.

22 Aralık 2018, Cumartesi 08:38
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Trezeguet savaşı!

Sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Kasımpaşa yönetimi, dün önce Mısırlı yıldızı kadro dışı bıraktı, ardından ise affetti.

FENER NABIZ YOKLUYORDU

Bu gelişme sonrası Trezeguet'nin menajerinden çok flaş transfer itirafları geldi. William D'avila, "İstanbul'dan iki büyük takım Trezeguet için bizimle görüştü" dedi. Bu iki takımın Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bir süredir Mısırlı kanat oyuncusu için nabız yokluyordu. Şimdi Beşiktaş da devreye girdi.

Kaynak: Takvim

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