Sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Kasımpaşa yönetimi, dün önce Mısırlı yıldızı kadro dışı bıraktı, ardından ise affetti.

FENER NABIZ YOKLUYORDU

Bu gelişme sonrası Trezeguet'nin menajerinden çok flaş transfer itirafları geldi. William D'avila, "İstanbul'dan iki büyük takım Trezeguet için bizimle görüştü" dedi. Bu iki takımın Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bir süredir Mısırlı kanat oyuncusu için nabız yokluyordu. Şimdi Beşiktaş da devreye girdi.

Kaynak: Takvim