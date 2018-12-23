PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in adı, son dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Kara Kartal ve Sarı Kanarya'nın gözdesi olan 27 yaşındaki stoper, geleceğiyle ilgili olarak FOX Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

"Şu anda ailemle birlikte tatil için Paris'e gidiyorum." diyen Isimat-Mirin, tekliflerle ilgili olaraksa "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen defans oyuncusunun PSV ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler