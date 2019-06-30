UEFA Avrupa Ligi'nden men edilen Serie A devi Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva ile ilgili İtalya'dan gelen transfer iddiası gündem yarattı. Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı haber portalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya teklifte bulunduğunu ancak 23 yaşındaki santrforun Kırmızı Siyahlılar'dan ayrılmak istese de Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını yazdı.

Haberde Milan yönetiminin sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan oyuncuyu göndermekte kararlı olduğu ifade edilirken Silva'nın da menajeri Jorge Mendes'in vasıtasıyla kendisine kulüp aradığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız, 40 maçta forma giyen fileleri 11 kez havalandırırken 3 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler