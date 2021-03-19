Beşiktaş ve Fenerbahçe son 15 dakikada gol buluyor

Pazar günkü dev derbide her iki takımın da tek hedefi galibiyet. Beşiktaş , kazanması halinde ligin son düzlüğüne çok önemli bir avantajla girmiş olacak. Fenerbahçe için ise 3 puan dışında alınacak her sonuç, şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelebilir. Siyah-Beyazlılar, 62 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Kanarya ise 53 kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıda 40 gol

İki takımın da dikkat çeken özelliği, her iki yarının son 15 dakikasında golcülüklerini konuşturması. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 31-45+. dakikalar arasında 11, 76-90+’lık bölümde ise 17 defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ın en kısır olduğu süreç ise 5 kez ağları havalandırdığı ilk 15 dakikalık bölüm. Kara Kartal ayrıca en çok golü de maçların son 15 dakikasında yedi: 14... Beşiktaş, ilk devrelerde 22, ikinci yarılarda ise tam 40 defa fileleri sarstı.

Fener kötü başlıyor

Fenerbahçe de rakibi gibi maçlara golcü bir şekilde başlayamıyor. İlk 15 dakikada attıkları gol sayısı sadece 4. Erol Bulut’un öğrencileri her iki devrenin son 15’lik bölümünde 12’şer kez ağları havalandırdı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarılarda 24, ikinci devrelerde ise 29 defa gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, yine rakibi gibi en çok karşılaşmaların son 15 dakikasında kalesinde gol gördü: 7. Kanarya’nın ayrıca maçların ilk 15 dakikasındaki averajı -2 (4 gol attı, 6 gol yedi).

Aslıhan Çil







