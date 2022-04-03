Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anlamlı maç! Darijo Srna açıkladı

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Futbol Direktörü Darijo Srna, 13 Nisan'da Beşiktaş ve 19 Nisan'da Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı. Srna ayrıca maçtan elde edilecek gelirin ise Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağını duyurdu.

Ukrayna'da bir televizyon kanalına konuşan Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü Darijo Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek "Bugün durum öyle ki UEFA bize Avrupa'da çok sayıda hazırlık maçı düzenlememiz için yeşil ışık yaktı ve bu temelde Ukraynalı futbolcularımız yurtdışına çıkma izni aldı. Üç gün içinde ayrılabilecekler. Bu arada biz de hemen teknik heyet ve tüm Ukraynalı oyuncularla birlikte İstanbul'a gideceğiz. Ne yazık ki, çoğu Brezilyalı oyuncu katılmayı reddettiği için orada olmayacak. Belki sadece Marlon ve Ismaily gelecek. Maçları Türkiye'de oynamaya başlıyoruz: 13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe, ardından Sevilla, Haiduk Split, PSG, Lazio ile oynayacağız." sözlerini dile getirdi.

Tüm gelir bağışlanacak

Maçlardan elde edilecek gelirin ise Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağını belirten Srna, "Maçlardan kazandığımız tüm paralar Ukraynalılara ve çocuklara yardım etmek için Ukrayna'ya gönderilecek. Şu anda, yardım etmek için yapabileceğimiz en önemli şey bu." dedi.

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