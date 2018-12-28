Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki yılın takasında pürüz var... Taraflar Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takası için masaya otururken, Beşiktaş cephesinden sürpriz bir istek geldi. Siyah-Beyazlılar, Tolgay'a karşılık Şener Özbayraklı'yı istedi.

Şenol Güneş'in yöneticilere "Ozan çok beğendiğim bir futbolcu ama bize sağ bek lazım" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu isteğine karşılık Fenerbahçe cephesinden "Nabil Dirar'ın takıma dönmesi halinde böyle bir opsiyonu düşünebiliriz" yanıtı geldiği ifade edildi.

SORUN YÖNETİMDE DEĞİL DİRAR'DA

Alınan bilgilere göre Ersun Yanal, Dirar'ı ofansif bek olarak kullanmayı düşünüyor ve mutlaka affedilmesini istiyor. Ancak sorunun Fenerbahçe yönetiminde değil Dirar cephesinde olduğu ifade ediliyor. Kadro dışı bırakıldığı için yönetime çok öfkeli olan Faslı yıldız takıma dönmeyi düşünmüyor. Taraftar arasında görüşmeler devam ediyor.

TOLGAY HER TÜRLÜ AYRILACAK...

Eğer Dirar ikna edilir ve takıma dönerse Tolgay-Şener takası büyük bir ihtimalle gerçekleşecek. Dirar'ın ikna olmaması halinde ise bu kez Tolgay-Ozan takası gerçekleşecek. Çünkü Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda da faydalanmayı düşünmediği Tolgay'ı her şekilde elden çıkaracak.

NABİL DİRAR YAŞANANLAR NEDENİYLE KULÜP ARIYOR

Takım içinde disiplini bozdukları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Nabir Dirar'ın affı gündemdeydi... Ancak Faslı yıldızın yaşananlar nedeniyle Damien Comolli ve yönetime çok kızgın olduğu için ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Dirar başta Fransa ve Belçika olmak üzere kendine kulüp arıyor.

Kaynak: Takvim