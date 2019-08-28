Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

25 yaşındaki oyuncu için son olarak Beşiktaş ve Başakşehir ile Fransa'dan iki kulübün Sivasspor'a 2,5 milyon euroluk teklifle geldiği öğrenildi. Kırmızı Beyazlılar ise teklifleri reddetti.

Yönetim, yıldız orta saha için 5 milyon euro talep ediyor ancak şu ana kadar bu teklife yaklaşan hiçbir kulüp yok. Emre'nin Sivasspor'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler





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