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Beşiktaş ve Başakşehir'den Emre Kılınç için resmi teklif

Sivasspor'un yıldız orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş ve Başakşehir, Kırmızı Beyazlılar'a resmi teklif yaptı.

28 Ağustos 2019, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ve Başakşehir'den Emre Kılınç için resmi teklif

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

25 yaşındaki oyuncu için son olarak Beşiktaş ve Başakşehir ile Fransa'dan iki kulübün Sivasspor'a 2,5 milyon euroluk teklifle geldiği öğrenildi. Kırmızı Beyazlılar ise teklifleri reddetti.

Yönetim, yıldız orta saha için 5 milyon euro talep ediyor ancak şu ana kadar bu teklife yaklaşan hiçbir kulüp yok. Emre'nin Sivasspor'la olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler


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