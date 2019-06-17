Transfer pazarının gözde ismi Jimmy Durmaz'ın talipleri artıyor. Son olarak forma giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile konratı sona eren ve boşa çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği öne sürülüyordu.

Sarı kırmızılılara yakın olduğu belirtilen Türk asılllı İsveçli yıldızı, Süper Lig'in şampiyonluk adayı iki kulübünün daha transfer listesine aldığı bildirildi.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in bonservis bedeli bulunmaması nedeniyle oldukça cazip bir transfer olarak gördükleri Jimmy Durmaz'ın menajeriyle temasa geçip, teklif sundukları kaydedildi.

İsveç milli takımının da formasını giyen Jimmy Durmaz'ın kariyerinin son önemli sözleşmesi olarak gördüğü bu transfer öncesi gelen teklifleri değerlendirip, ona göre bir cevap vereceği ifade edildi.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı kanat oyuncusu 2012 yazında İsveç'in Malmö takımından Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Kırmızı siyahlı ekipteki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Jimmy Durmaz, buradan Yunanistan'ın Olympiakos kulübüne imza atmıştı.

2016 Ağustos ayında Fransa Ligue 1'in yolunu tutup, Toulouse'a geçen 30 yaşındaki yıldız futbolcu geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmada 4 gol atarken, 1 de asist yapmayı başarmıştı.

Kaynak: beINSPORTS