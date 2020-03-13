Beşiktaş varsa Muslera da var!

Sarı-Kırmızılı kulübe 2011 yazında transfer olan başarılı kaleci, forma giydiği 20 resmi mü sabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 6 ke z de mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı. Galatasaray bu süreçte 2016 yı lında TFF Süper Kupa’da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş’ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü. Muslera, Beşiktaş’a karşı çıktığı 20 derbi de kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 20 gol yedi. 34 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig’in en az gol yiyen eldiveni konumunda.