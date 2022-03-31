Beşiktaş 'tan transfer atağı... Siyah- Beyazlılar, yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda görmek istediği Riechedly Bazoer ile yakından ilgileniyor. Kartal, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda resmi teklifi oyuncu tarafına iletecek. Yıldız oyuncu Wolfsburg'ta Valerien Ismael ile birlikte çalışmıştı. Bu sezon 34 maçta görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Bazoer için Wolfsburg Ajax'a 2017 yılında 12 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapmıştı. Hollandalı oyuncu, 6 ve 8 numara da oynayabiliyor. Bu arada Beşiktaş ile ilgili bir başka transfer iddiası ise Macar yıldızla ilgili... Kartal, Debrecen'in ön liberosu Peter Barath için de bastırıyor... 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor.

BARATH 400 BİN EURO

Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Barath 5 asiste imza attı. Valerien Ismael, düşük maliyetle kar edilecek bir oyuncu olduğu için güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Peter Barath'ın da mutlaka alınması yönünde istekte bulundu.

Kaynak: Takvim