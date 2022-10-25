Beşiktaş Valerien Ismael kararını verdi!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda alınan sonuçlar ve oynanan kötü futbolun üzerine dün oynanan Hatayspor karşısında alınan mağlubiyet, Beşiktaş yönetimini karar verme sürecine götürdü. İşte detaylar...









Geçtiğimiz sezon geldi

Geçtiğimiz sezon Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından ligin bitimine sekiz maç kala Beşiktaş'ın başına geçen Valerien Ismael, sezon öncesi kamp döneminde takımla birlikte oldu ve transferleri yaptı.

Lige flaş başlangıç

Yapılan transferler ve geçilen hazırlık döneminin ardından lige iyi bir başlangıç yapan Ismael yönetimindeki Beşiktaş, ilk 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberliğin yanına atılan 14 gol, taraftarı oldukça memnun etmişti.









Başakşehir maçıyla başlayan çöküş

Ligde alınan başarılı sonuçlar ve hücum futbolu taraftarı memnun ederken önce Başakşehir mağlubiyeti ardından İstanbulspor beraberliği eleştirilerin fitilini yaktı.

Ligin yeni ekibi İstanbulspor'a karşı deplasmanda alınan beraberlik ve iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisindeki futbol eleştiri dozunu iyice artırdı. Trabzonspor maçında da yaşanan puan kaybının ardından istifa sesleri Vodafone Park'ta yükselmeye başladı.

İstifa ve Sergen Yalçın sesleri

Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Sosyal medyada Şenol Güneş sesleri

Maçın sonunda sosyal medyada da Ismael'e büyük tepki vardı. Oynatılan futboldan memnun olmayan taraftarlar 2 şampiyonluk yaşadıkları ve şu an boşta olan Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi gerektiğini savundu.

Çebi 'Ismael görevde kalacak' demişti

Maçtan önce sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim' demişti.

Uzlaşma sağlandı

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Ödenecek tazminatta anlaşıldı

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. ﻿﻿Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı, resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.





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