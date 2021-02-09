Konyaspor karşısında önceki akşam attığı golle Kara Kartal'a galibiyeti getiren Valentin Rosier, kariyerindeki ilkleri Siyah-Beyazlı formayla yaşamayı sürdürdü. Beşiktaş'ta ligde ilk golüne imza atan Fransız sağ bek, ayrıca kariyerindeki ilk lig golünü de kaydetti. Rosier, Beşiktaş’ın Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta gol atarak kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında Portekiz Ligi ekibi Sporting'ten satın alma opsiyonu olmadan kiralanan başarılı sağ bekin takımdaki geleceğiyle ilgili olarak önceki gün Asbaşkan Emre Kocadağ'dan açıklama gelmişti. Kocadağ, "Valentin Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız isim de kalmak istiyor

Siyah-Beyazlı takıma katıldığı ilk günden bu yana ortaya koyduğu etkili futbol ve pozitif görüntüsü sebebiyle alkış toplayan Valentin Rosier'in, yeni sezonda da kariyerine Kara Kartal'da devam etmeye karar verdiği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi'nin 1 sezon daha kiralamak istediği 24 yaşındaki futbolcunun, yeni takımında mutlu olduğu için İstanbul'da kalmak istediğini menaceri aracılığıyla Sporting'e ilettiği bildirildi. Başarılı futbolcunun bonservisini almak için ilk yapılan temasta 5 milyon Euro'luk taleple karşılaşan yönetimin, bu yüzden başarılı futbolcuyu yeniden kiralamak için temasta bulunacağı kaydedildi.