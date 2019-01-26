Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladığı Brezilyalı futbolcu Vagner Love, ülkesinin takımlarından Corinthians'la 2020 yılının sonuna dek anlaşma sağlamıştı.

34 yaşındaki santrforun Siyah Beyazlı kulüpten geçmişe dönük alacaklarının ödenip ödenmeyeceği ise büyük merak uyandırmıştı. Brezilya basını ise söz konusu durumla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Goal Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre golcü futbolcu, Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshedebilmek için ödenmeyen maaşının %70'inden feragat etti.

Andrade, kalan %30'luk kısmınsa Siyah Beyazlı kulüp tarafından yapılandırıldığını ve uzun vadede ödeneceğini belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler