Beşiktaş üst koridoru için Panky ile anlaştı

Beşiktaş üst koridorda istikrarlı bir grafik çizen Uğur “Panky” Taş ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Dark Passage’ın öne çıkan üst koridor oyuncusu bu sene Beşiktaş forması giyecek. Panky için yapılan Beşiktaş videosu:
Beşiktaş üst koridorda istikrarlı bir grafik çizen Uğur “Panky” Taş ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Dark Passage’ın öne çıkan üst koridor oyuncusu bu sene Beşiktaş forması giyecek. Panky için yapılan Beşiktaş videosu:
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