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Beşiktaş üst koridoru için Panky ile anlaştı

Daha önce ormancı ve nişancısını açıkayan Beşiktaş üst koridorunu da açıkladı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:13
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Beşiktaş üst koridoru için Panky ile anlaştı

Beşiktaş üst koridorda istikrarlı bir grafik çizen Uğur “Panky” Taş ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Dark Passage’ın öne çıkan üst koridor oyuncusu bu sene Beşiktaş forması giyecek. Panky için yapılan Beşiktaş videosu:


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