'Beşiktaş unutulmaz'

Kara Kartal’da 2010-13 sezonları arasında görev yapan Roberto Hilbert, son olarak Almanya ekibi Greuther Fürth’te görev yapıp futbol hayatına nokta koymuştu.

Kariyeriyle ilgili olarak görüşlerini Alman basınıyla paylaşan 34 yaşındaki isim, “Sttutgart’la şampiyonluk yaşadığım zaman benim için çok özeldi. Onun dışında Beşiktaş formasıyla Türkiye’de çok güzel 3 yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde futbol oynama şansı buldum. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kesinlikle kariyerim için en unutulmaz günlerdi” ifadelerini kullandı. Tecrübeli sağ bek, Siyah- Beyazlı formayla 3 sezonda 110 maça çıkıp 9 gol atma başarısı göstermişti.