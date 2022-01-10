Süper Lig 'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş 'ta milli futbolcu Umut Meraş, Gökhan Gönül'ün müdahalesi sonrasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

26 yaşındaki sol bek oyuncusunun yapılan kontroller sonrasında durumu netlik kazandı. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Umut'un son durumu hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.