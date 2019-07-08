Beşiktaş Umut Meraş transferini bitiriyor

Kartal’da yerli harekatı da devam ediyor. Bu doğrultuda Siyah- Beyazlılar’ın son günlerdeki 1 numaralı gündemi ise Bursaspor’un başarılı oyuncusu Cengiz Umut Meraş... Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği futbolcu için Bursaspor’la yapılan görüşmelerde mutabakata varıldı.

Geçen sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Umut’un takıma kazandırılması adına Bursaspor’a 7 milyon TL ödenecek. Bir önceki Ali Ay yönetimiyle de Umut için görüşen, ancak 13 milyon TL istenince geri adım atan Kartal, transferi istediği şartlara bitirdi. Bursa’nın transfer tahtasını açabilmek adına 18 dosyası bulunuyor. Bu nedenle indirim yapıldığı belirtiliyor.

Bolu’dan 2’ye gelmişti

Cengiz Umut Meraş, geçen sezonun başında Boluspor’dan 2 milyon TL bonservis ödenerek alınmıştı. Bursaspor’un Umut’un parasını 10 taksitle ödemişti.

Ömer Necati Albayrak