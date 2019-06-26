Yeni sezon öncesi kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, genç oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya takımlarında forma giyen Türk asıllı oyuncuları araştıran siyah beyazlı yönetim, Almanya Bölgelsel Ligi ekibi Stuttgart 2’den Umut Güneş’i transfer etmek istiyor.

Orta sahanın merkezinde, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncu, 2016’dan bu yana Türk milli takımının alt yaş takımlarında da forma giyiyor.

Beşiktaş yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut’u düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna dahil edip, genç oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın performansından memnun kalması halinde 19 yaşındaki oyuncu A Takım kadrosunda forma mücadelesi verecek. (Ntv Spor)



