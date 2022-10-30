Valerien Ismael’le yolları ayıran ve takımı Şenol Güneş'e emanet eden Beşiktaş , tecrübeli teknik adamla ilk maçına çıkıyor. Siyah Beyazlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Kapalı gişe oynayacak olan maçta Kara Kartal'da Galatasaray derbisi öncesinde tek hedef 3 puan. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son sıraya demir atan Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Beşiktaş-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ümraniyespor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Ümraniyespor 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorst, Cenk Tosun

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

Vodafone Park kapalı gişe

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael sonrasında Siyah-Beyazlılar ilk maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak. Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniyespor maçını kazanmak isteyen Beşiktaş’ta yönetim taraftarların karşılaşmaya gösterdiği ilgi için memnun. Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayacak maç kapalı gişe olacak. Beşiktaş taraftarları maç öncesi Şenol Güneş’i tribüne davet edecek. Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş için pankart hazırlığında olduğu öğrenildi.

3,5 yıl sonra geliyor

Vodafone Park’ta 24 Mayıs 2019’da oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş’a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Dolmabahçe’de oynanacak bir maçla Siyah Beyazlı taraftarlarla buluşacak. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Güneş, 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gibi başarıların ardından kulüpten ayrılmıştı. Güneş’in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan Siyah-Beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve bugün Vodafone Park Stadı’nı tamamen dolduracak.

Ghezzal dışında eksik yok

Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Ghezzal’ın, Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. 2 haftadır sakat olan Saiss ve Emrecan ise dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldular.

Derbi öncesi sarı alarm!

Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçı öncesindeiki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Teknik ekibin bu konuda 2 oyuncuya uyarılarda bulunduğu vekart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği belirtildi.

İç sahada işler değişiyor!

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak kazanamayan Beşiktaş, iç sahada daha uzun son galibiyet hasretini Mart-Mayıs 2006 arasında kulüp tarihindeki iki Fransız teknik direktörden ilki olan Jean Tigana yönetiminde 4 karşılaşmada yaşamıştı. Kartal, Şenol Güneş yönetiminde bugün kazanıp kötü gidişi noktalamak istiyor