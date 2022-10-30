Beşiktaş - Ümraniyespor maçı iddaa oranları

Sezonun ilk 5 maçında tek kayıp (4G 1B) yaşayan Beşiktaş , son 6 maçı tek galibiyetle (3B 2M) geçince Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Ismael yerine Şenol Güneş getirildi; Şenol Hoca 3.5 yıllık aradan sonra yeniden Vodafona Park'ta siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Rachid Ghezzal sakat; Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan iyileşti. Oğuzhan Akgün, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar ve Emre Bilgin maç kadrosuna alınmadı. Kulübe yakın kaynaklar kalede Ersin Destanoğlu değil Mert Günok'u izleyeceğimizi söylüyor... Stoper ikilisi "Tayyip Talha & Saiss" olacak. Orta alanda "Josef, Salih & Gedson" üçlüsü boy gösterecek. Dele Alli yedekte bekleyecek. Cenk Tosun sol kanattan merkezdeki Wout Weghorst'a yardım edecek. Sağ açıkta Kevin N'Koudou forma giyecek.

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

2022-23 sezonunda Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım olan (3B 7M) Ümraniyespor'da tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı sakat, as stoper Tomislav Glumac cezalı. Serkan'ın yerine kalede Orkun Özdemir görev yapacak. Glumac'ın yokluğunda stoper ikilisi "Allyson & Mustafa Eser" şeklinde oluşacak. Daha önce Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Recep Uçar, siyah-beyazlı ekibe ilk kez rakip olacak. Sağ/Sol bekte Strahil Popov ve Ermir Lenjani forma giyecek. Gole en yakın ismin Umut Nayir olması bekleniyor. 2018/19 sezonunda Şenol Güneş'in isteğiyle Osmanlıspor'dan 250 bin euroya Beşiktaş'a transfer olan Umut Nayir, siyah-beyaz formasına kavuşamada Bursaspor 'a kiralanmıştı. Ümraniyespor'un son 2 maçta attığı 3 golün 2'sine imza atan Umut Nayir, Şenol Güneş yönetiminde hiç Beşiktaş forması da giymedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı son 8 maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Ümraniyespor'un son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 14 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %50'lik kesim Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki yeni dönemine galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.