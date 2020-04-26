Beşiktaş UEFA için hazır

Siyah-Beyazlı yönetim, 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan 8.5 milyon Euro'luk borcun bir kısmını ödeyip, kalanını da yapılandırdı. Bu borcun içinde futbolcu taksitleri, bonservis ücretleri ve vergilerin olduğu öğrenildi.

3 ayda ödeme yok

Hazırladığı raporu önümüzdeki hafta TFF'ye sunacak olan Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs salgınından etkilenen ekonomi nedeniyle hiçbir oyuncuya Mart-Nisan-Mayıs aylarında ödeme yapmama kararı da aldı. Liglerin devam etmesi durumunda sadece oynanan dönem kadar ödeme yapılacağı belirtildi.

Süleyman Hatısaru