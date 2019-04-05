Beşiktaş uçuşa hazır!

Ligde üst üste aldığı Konyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle ayağa kalkan Beşiktaş, lige verilen arada iyice toparlandı, gücüne güç kattı. Mirin, Gökhan Gönül gibi isimler sakatlıklarını tamamen atlatırken, Adriano yüzde yüz hazır duruma geldi. Teknik heyeti esas memnun eden gelişme, milli takımlara giden oyuncular cephesinde yaşandı. Burak Yılmaz ve Dorukhan A Milli Takım’da yıldızlaşırken, uzun bir aradan sonra Japonya Milli Takımı’na giden Kagawa oldukça moralli bir şekilde İstanbul’a döndü. Sırp yıldız Ljajic de aynı şekilde yüksek formunu devam ettirdi.

Güneş de moralli döndü

İkinci yarının en formda takımlarından Rize’ye karşı deplasmanda oldukça zorlu bir sınav verecek olan Beşiktaş’ta sadece futbolcular değil, teknik direktör Şenol Güneş de fazlasıyla moralli. 15 yıl sonra A Milli Takım’ın başında çıktığı Arnavutluk ve Moldova maçlarında 6 puan kazanan Güneş’in motivasyonu üst seviyede. Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro bir maça çıkacak olan Kartal’da, tecrübeli hoca 11’i de büyük ölçüde belirledi.

Tek belirsiz sol kanat

Beklerde Gökhan ve Adriano’yu görevlendirmeyi düşünen Güneş, stoperde Vida-Mirin ikilisini oynatacak. Merkezde Atiba ile Dorukhan’ın yeri garanti. Quaresma’nın sağ maça başlaması beklenirken, Burak’ın arkasında Kagawa 10 numara bölgesinde görev yapmaya hazırlanıyor. Özellikle bu ikilinin müthiş formu dikkat çekiyor. Güneş’in karar veremediği tek bölge ise sol bek. Lens ile Ljajic arasında kalan Şenol hoca, kesin kararını hafta sonunda verecek. Bu bölgede Güven Yalçın da forma rekabeti içinde.

Orhan Yıldırım

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