Beşiktaş uçuşa geçti

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen Siyah-Beyazlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor’a 4-1 yenildikten sonra, Aytemiz Alanyaspor’u sahasında 2-0’la geçen Beşiktaş, sonraki hafta Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş son olarak da şampiyonluk adaylarından Galatasaray’ı derbide 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ligde ilk 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla 7 puan kazandı. Siyah-Beyazlı ekibin son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.