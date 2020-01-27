Beşiktaş uçuruma gidiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Göztepe karşısında çıkış arayan Beşiktaş, yine beklentileri karşılayamadı, taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Üst üste resmi maçlarda 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra 12 Aralık 2019’da Avrupa Ligi grubunda Wolves deplasmanından 4-0’lık yenilgiyle ayrılan Siyah-Beyazlılar, kabus gibi bir serinin fitilini de ateşlemiş oldu. Bu maç dahil üst üste 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal, kötü seriye ligde Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerek son verdi.

Rakip Rize olacak...

Ancak bu galibiyetin hemen ardından Beşiktaş, kupadaki iki Erzurum maçı ve ligdeki Sivas yenilgisiyle birlikte dün de Göztepe deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Kartal, son 9 resmi maçında tek galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etmiş oldu.

Bir an önce ayağa kalkmak zorunda olan Siyah-Beyazlılar’ın bir sonraki rakibi ligde deplasmanda Çaykur Rize olacak.