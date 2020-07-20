Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı

Süper Lig’in 33. haftasında derbide Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı. Siyah-beyazlı ekip 60 puanla 3. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor’un ardından, ligde 34. ve son haftaya 59 puanla 4. sırada girdi.
Sergen Yalçınlı Beşiktaş üst üste 3 maç kazandı
Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından üst üste 3 maç kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetiyle ilk kez peş peşe 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Yalçın göreve geldikten sonra peş peşe galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.
Lens ve Caner Erkin cezalı duruma düştü
Beşiktaş’ta üçer sarı kartları bulunan Jeremain Lens ve Caner Erkin derbide gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 27. dakikasında sarı kart gören Lens ve 90. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, cezalı oldular. İki futbolcu da ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Boateng sakatlandı
Beşiktaş’ta derbiye on birde başlayan Kevin-Prince Boateng 59 dakika sahada kalabildi.
Bir pozisyonda sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra kulübeye dönerek oyundan çıkmak istediğini belirtti.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng’in yerine Abdoulay Diaby’yi oyuna sürdü.