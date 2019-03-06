Beşiktaş U21 takımına haciz şoku!

Beşiktaş U21 Takımı’nın otobüsü, Kayserispor maçı sonrasında tesislere dönerken, jandarma tarafından durduruldu. Siyah beyazlıları taşıyan ve bir turizm şirketine ait olan otobüs hakkında haciz nedeniyle bağlama kararı olduğunu bildiren jandarma yetkilileri, oyuncuların inmesini talep etti.

Kayserispor U21 Takımı’nı 3-0 yenmenin moraliyle İstanbul’a dönen siyah beyazlılar kısa süreli bir şok yaşadı. Takımın teknik direktörü Yasin Sülün, idari menajer Ali Naibi’yi aradı. Naibi de telefonla konuştuğu jandarma yetkililerini, takımın tesislere kadar gitmesi konusunda ikna etti.

Kaynak: Hürriyet