Beşiktaş U19 - Sporting Lizbon U19 maç sonucu: 1-3

UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş , Ümraniye Şehir Stadı'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon U19 takımıyla karşılaştı.

Maçın başlarında Sporting'de Gilberto Batista kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında 10 kişi mücadele eden Lizbon buna rağmen 40'te Diogo Travassos ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra dakika 45'te Beşiktaş'ta Okan Ağrap aynı dakika içerisinde 2 sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş golle başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Emirhan Delibaş, siyah beyazlılara eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Mücadelenin 60. dakikasında Portekiz ekibi Chico Lamba'nın golüyle yeniden öne geçti: 1-2. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Samuel Justo sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-3.

Bu sonuçla Beşiktaş sıfır puanla grupta 4. sırada yer alırken, Sporting Lizbon 5 puanla 2 sıraya yükseldi.