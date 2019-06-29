Beşiktaş, Tyler Boyd transferini bitirdi

Devre arasında kiralık olarak geldiği Ankaragücü’nde harikalar yaratan Tyler Boyd, sezon sonunda ise Portekiz ekibi Guimaraes’e geri dönmüştü. Sergilediği performans ile birçok takımın dikkatin çeken ABD’li sol kanat için Beşiktaş da bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

İki kulüp bir türlü bonservis konusunda ortak yol bulamazken, Kara Kartal 2.5 milyon Euro’ya kadar inen Portekiz ekibine son teklifini sundu. Fikret Orman ve kurmayları, Guimaraes’i 2 milyon Euro bonservisin yanında sonraki satıştan pay ve bonuslarla ikna etti.

Böylece Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldızın CONCACAF Gold Cup’tan sonra imza için gelmesini beklemeye başladı.