Beşiktaş, Tyler Boyd transferini bitirdi

Beşiktaş, ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd'un kulübü Guimaraes ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibini 2 milyon Euro bonservis ve bonuslarla ikna eden Beşiktaş, Boyd’un imza için İstanbul’a gelmesini bekliyor.

29 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Beşiktaş, Tyler Boyd transferini bitirdi

Devre arasında kiralık olarak geldiği Ankaragücü’nde harikalar yaratan Tyler Boyd, sezon sonunda ise Portekiz ekibi Guimaraes’e geri dönmüştü. Sergilediği performans ile birçok takımın dikkatin çeken ABD’li sol kanat için Beşiktaş da bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

İki kulüp bir türlü bonservis konusunda ortak yol bulamazken, Kara Kartal 2.5 milyon Euro’ya kadar inen Portekiz ekibine son teklifini sundu. Fikret Orman ve kurmayları, Guimaraes’i 2 milyon Euro bonservisin yanında sonraki satıştan pay ve bonuslarla ikna etti.

Böylece Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldızın CONCACAF Gold Cup’tan sonra imza için gelmesini beklemeye başladı. 

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