Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde David Beckham’a karşı

Ocak ayında kiralık geldiği Ankaragücü’nde harikalar yaratan ve çıktığı 14 lig maçında 6 gol, 4 asistle oynayan Tyler Boyd adım adım Kartal oluyordu. Ancak transferde sürpriz bir rakip çıktı: David Beckham. İngiliz futbol efsanesinin kurucusu ve hissedarı olduğu Inter Miami, ABD Milli Takımı’nda da görev yapan Boyd’u ciddi şekilde istiyor. Hatta ülkede yayım yapan The Athletic adlı internet sitesine göre, Beckham’ın kulübünün yalnızca MLS’te geçerli olan ve oyuncuyu keşif listesine ekleyen ilk takıma transfer önceliği tanıyan ‘keşif hakkı’na sahip olduğu ifade edildi.

Teklif 2 milyona çıktı

Vitoria Guimaraes ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Boyd için Beşiktaş’ın, Portekiz kulübüyle pazarlıkları kıran kırana sürüyor. Guimaraes bonservis ücreti olarak 3 milyon Euro talep ederken, Siyah-Beyazlılar 1.5 milyon Euro’luk teklifi 2 milyona yükseltti. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de resmen talip olduklarını açıkladığı Boyd transferinin kısa zamanda noktalanması hedefleniyor.

‘Beşiktaş bir adım önde’

Tyler Boyd’un menaceri, transfer görüşmelerindeki son durumu anlattı. 24 yaşındaki yıldızın temsilciliğini yapan Orçun Yücel, “Kulüplerin anlaşması açısından elimizden geleni yapıyoruz. Boyd iyi bir ikinci yarı geçirdi ve başka takımlar da istiyor ancak Beşiktaş tabii ki bir adım önde. Bu anlaşmanın olması için uğraşıyoruz ve Beşiktaş’ın menfaatlerini de gözetiyoruz” açıklamasında bulundu.

Gold Cup’ta yıldızlaşıyor

Amerika Kıtası’nda oynanan Gold Cup’ta ABD Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Tyler Boyd, gruptaki 3 maçta da forma giydi. Guyana maçında iki gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ABD’nin 6-0 kazandığı Trinidad Tobago mücadelesine yine ilk 11’de başlamıştı. Boyd, önceki geceki Panama karşılaşmasında ise son 20 dakikada maça dahil oldu ve etkili bir futbol ortaya koydu. Boyd’un forma giydiği ABD, grubu 3’te 3 yaparak lider tamamladı.

Orhan Yıldırım