Beşiktaş - Twente maç sonucu: 2-2

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Hollanda’nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup’taki ikinci mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi.

Twente, müsabakanın 8. dakikasında Kalma’nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 21. dakikada Yağmur Uraz’ın golüyle cevap verdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Hollanda temsilcisi, ikinci yarıya golle başladı. 46’ncı dakikada Kalma, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

Siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada Elif Keskin’in golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, üçüncü ve son maçını 13 Ağustos Salı günü Ermenistan’ın Alashkert takımıyla yapacak.

Grubu lider bitiren takım, bir üst tura çıkacak.