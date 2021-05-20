Fenerbahçe, 2018-19 sezonunu 6. sırada, 2019-20 sezonunu ise 7. sırada tamamlamıştı. Kanarya bu nedenle son 2 yıldır Avrupa’ya hasretti. Sarı-Lacivertliler, ligi 3. sırada bitirerek ilk kez düzenlenecek olan Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı. Ancak Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kaldırması, Fenerbahçe’ye yaradı. Kanarya böylece, 2 numaralı kupa gözüyle bakılan Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

İlk maç 19 Ağustos’ta

Sarı-Lacivertliler sadece daha iyi bir turnuvada oynamakla kalmayacak. EURO 2020’nin düzenleneceği bu yaz, sezonu da daha geç açacak. Fenerbahçe, Play-Off turundan katılacağı Avrupa Ligi’nde ilk maçına 19 Ağustos’ta çıkacak. Temsilcimiz eğer Konferans Ligi’nde boy gösterseydi, bu turnuvada sezonu 5 Ağustos’ta oynayacağı mücadele ile açacaktı. Fenerbahçe, Play-Off turunda elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde gruplardan devam edecek.