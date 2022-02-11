Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig 'de aradığını bulamadı. Ardından yola Önder Karaveli ile devam edildi. Fakat ligde de 5 maçta yenilmezlik serisi yakalansa son oynanan Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor mücadeleleri berabere bitti. Hal böyle olunca Kara Kartal da 24. hafta sonunda zirvenin gerisine düştü. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise emin adımlarla yoluna devam eden Siyah- Beyazlılar 5. tur mücadelesinde Antalyaspor'u devirdi.

Sessizlik penaltılarda bozuldu

Son 16 turunda ise rakip bu kez Göztepe oldu. Dün oynanan karşılaşmada normal süresi 0-0 biten mücadelede uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı. Ancak seri penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlamayı başaran Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Böylece Avrupa'da yoluna devam edemeyen, lige ise havlu atan Kara Kartal, sezon sonunda Türkiye Kupası'nı kaldırmaktan başka bir şey düşünmüyor.