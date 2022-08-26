Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Subaşı’nın kanlar içinde kaldığını görenler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri Subaşı’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Subaşı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı’nda Subaşı’nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söyledi.

Şüphelinin ifadesinin devamında Subaşı’yı alışveriş merkezinde görünce kendisinin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan Subaşı’ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor.

ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN KATİLİYLE AYNI MASADA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bayrampaşa'da Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı anlatan görgü tanığı İskender Aydın, "Aynı masada oturuyorlardı. Şüpheli kalktı gitti sonra geri gelip ateş etti" dedi.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın, olaydan önce şüpheli Mustafa Y. (33) ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı. Olayın ardından yaralanan Subaşı'ya müdahale eden İskender Aydın, yaşananları anlattı.

Aydın, şüphelinin bir süre Subaşı'yla oturduğunu, sonra kalkıp gittiğini ancak saldırıyı gerçekleştirmek için geri döndüğünü söyledi.

İskender Aydın, "Önce 2 el ateş etti, sonra 3 el daha sıktı, içeriye doğru kaçtı. Otoparktan çıkışta sivil polis adamı aldı. Yaralı da buraya yığıldı. Koştuk, müdahale ettik. Kayışla sıktık bacağını. Biz belden aşağı vuruldu diye gördük. Ambulans geldi, müdahaleyi burada yaptı. Sonradan öğrendik ki hastanede vefat etmiş. Aynı masada oturuyorlardı. Kişi kalktı gitti, tekrar geri geldi saldırıyı gerçekleştirdi. Bizim gördüğümüz 4 kurşun isabet etmişti ama sonrasında 7 kurşun diye duyduk" dedi.

Derya EVREN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)