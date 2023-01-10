Beşiktaş, transferi bitirdi! Şilili sol bekten 4.5 yıllık imza...

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester United'ın peşinde olduğu Wout Weghorst'un yanı sıra 7 isim daha Siyah Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanırken Kara Kartal'ın yeni sol bekini bulduğu iddia edildi. Umut Meraş'ın performansı yeterli bulunmazken, Masuaku'nun kiralık sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi gündemde. Bu doğrultuda arayışa giren Siyah Beyazlılar'ın bonservisi elinde olan Şilili futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

En az 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 8 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak. Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.

Kevin N'Koudou, Arabistan yolcusu

Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor. Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United ile anlaşma sağlanması halinde 2 oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek.









Montero kiralık gidecek

Francisco Montero'nun ise kiralanması planlıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak.

Atiba gözden düştü

Bu sezon sakatlığından ötürü forma şansı çok fazla bulamayan Atiba, son maçlardaki düşük performansı ve yaşı nedeniyle gözden düşmüş durumda. Kanadalı orta sahanın lisansının iptal edilip sezon sonunda teknik heyete katılması bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı stoper Welinton'a transfer teklifi gelmesi durumunda ayrılmasına izin verilecek.

Ersin Destanoğlu'na Club Brugge talip

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok’a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı. Ersin’in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge’ün ilgilendiği konuşuluyor.

Ozan Tufan gündemde

Dele Alli’de istediğini bulamayan, sakatlığının ardından eski formundan uzak olan Josef ve Salih’in de düşen formunun ardından Beşiktaş, Hull City’de forma giyen eski Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan için Şenol Güneş’in isteğiyle harekete geçti.









Kanat için iki güçlü isim

Kanat için Marsilya’da oynayan Cengiz Ünder için kiralık formülünü düşünen Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Bir diğer isim de Trabzonspor ’da gösterdiği olağanüstü performansla kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme. Trabzonspor’un şampiyonluğunda ligde 13 gol 10 asistlik performansıyla 23 gole etki eden Nwakaeme şampiyonlukta kilit rolde oynamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasının ardından Al Fayha yolunu tutan Nwakaeme burada da 10 maçta 6 gol 2 asistlik performansıyla kanat mevkisinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın iştahını kabarttı.

YENİ SOL BEK ŞİLİ'DEN

Beşiktaş’ta transfer önceliği sol bek olarak belirlendi. Umut Meraş ve sezon başında bu bölgedeki zaafı gidermek için transfer edilen Masuaku, Şenol Güneş'in gözüne giremedi. Kara Kartal, bek arayışına girerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. BolaVip; Siyah Beyazlı ekibin son olarak Colo Colo forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Gabriel Suazo ile anlaştığını duyurdu.

4.5 YILLIK İMZA ATACAK

Altyapısından yetiştiği Colo Colo dışında hiçbir takımda oynamayan 25 yaşındaki sol bek, Olympiakos'un da kendisine teklif yapmasına rağmen tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Haberde Suazo'ya önemli bir maaş teklif edildiği belirtilirken 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Suazo'nun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezon takımıyla 35 maçta süre alan Gabriel Suazo, 3 gol ve 5 asistle oynadı. Şili Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten Suazo, Colo Colo'da 192 maçta 9 gol ve 13 asist üretti.